Россияне рассказали, какой бизнес планируют открывать в 2025 году

Больше трети россиян (36%) мечтают о собственном бизнесе, работая в найме, а те, кто уже ведет свой бизнес — около 33%. Среди опрошенных респондентов 21% — планируют открыть свой бизнес в будущем году. Около 10% — сказали, что не хотят менять свою жизнь и уходить из найма ради бизнеса.

Это показало исследование «Финтабло» и foodtech-компании ЧебурекМи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом, среди респондентов, которые планируют открыть собственный бизнес в будущем году — больше молодых людей от 18 до 35 лет. С точки зрения гендера, большинство женщин (65%) только мечтают открыть собственный бизнес, а среди тех, кто уже планируют запуск своего дела — превалирующее большинство у мужчин — 55%.

На вопрос к респондентам о том, почему они хотели бы заняться бизнесом — только у 8% опрошенных есть идея, которую они хотели реализовать, остальные респонденты мотивированы большим заработком (41%). Усталость работать на кого-то — на втором месте (33%), а желание стать независимыми в финансовом плане мотивирует к открытию собственного дела 18% россиян.

На вопрос — считают ли россияне, что у них есть способности к созданию и управлению собственным бизнесом — только 15% сказали, что таких способностей у себя не наблюдают. А порядка 58% россиян уверены, что они могли бы открыть бизнес и успешно его развить.

Среди респондентов, которые ответили на вопрос, в каком секторе они хотели бы открыть собственный бизнес, большинство (13%) предпочли бы открыть ресторан, кафе или точку фастфуда. На втором месте по популярности (12%) — открытие точек ПВЗ и услуги, связанные с логистикой и транспортом; На третьем — открытие салона красоты и бьюти-кабинета (11%). На четвертом месте — магазин одежды и обуви (10%). А товары повседневного спроса — только на пятом месте.

Самые непопулярные отрасли для открытия бизнеса среди респондентов — сферы, связанные с детскими товарами и услугами (1%), сфера фитнеса (3%) и туризм (3%).

Среди факторов, которые мешают открыть свой бизнес, самым популярным у россиян стал — отсутствие инвестиций или собственных средств для развития бизнеса. При этом страх неудачи пугает россиян больше (25%), чем нестабильная ситуация в мире (19%).

При этом, наличие собственных накоплений и подушки безопасности — по версии россиян, в большинстве случаев мотивирует к открытию собственного бизнеса. А к идее покупки готового бизнеса — прибегли бы 13% россиян.

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