Ремонт участка трубопровода «Дружба» на западе Польши, где 1 декабря произошла утечка топлива, завершен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании PERN, ответственной за обслуживание трубопровода.

«PERN восстановила обычный режим работы первой нитки западного трубопровода после инцидента, который произошел 1 декабря 2024 года в районе Пнев,» — указано в сообщении на сайте компании.

Работы по устранению повреждений были окончены 7 декабря после обеда.

Утром 1 декабря недалеко от города Пневы в Великопольском воеводстве, расположенном вблизи Познани на западе Польши, произошла утечка на участке нефтепровода «Дружба», через который транспортируется казахстанская нефть в Германию.

Польша расследует инцидент. Среди возможных версий — диверсия и техническая неисправность.

Политолог Алексей Ярошенко допустил, что авария на нефтепроводе «Дружба», произошедшая на территории Польши, выгодна Варшаве. Он пояснил, что поляки желают усилить свои позиции в Европейском союзе и в НАТО, поэтому им выгоден отказ партнеров от российских энергоресурсов.

Ранее поставки российской нефти в Чехию по «Дружбе» возобновились.