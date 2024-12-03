Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог допустил, что Польше выгодна авария на нефтепроводе «Дружба»

Политолог Ярошенко: Польше может быть выгодна авария на нефтепроводе Дружба

close
Reuters

Политолог Алексей Ярошенко в интервью Tsargrad.tv допустил, что авария на нефтепроводе «Дружба», произошедшая на территории Польши, выгодна Варшаве.

Он пояснил, что поляки желают усилить свои позиции в Европейском союзе и в НАТО, поэтому им выгоден отказ партнеров от российских энергоресурсов.

«Польше надо создать образ страны-жертвы, что усиливает ее влияние. Любое происшествие, связанное с Россией, поднимает антироссийские настроения внутри страны и оправдывает внешнеполитическую линию Варшавы на жесткое противостояние с Россией», — отметил Ярошенко.

При этом, как считает эксперт, главными выгодоприобретателями являются США, поскольку их цель — ускорить процесс вытеснения России с европейского энергетического рынка. Это не только деньги, но и укрепление зависимости Европы от американских поставщиков, объяснил он.

Утром 1 декабря недалеко от города Пневы в Великопольском воеводстве, расположенном вблизи Познани на западе Польши, произошла утечка на участке нефтепровода «Дружба», через который транспортируется казахстанская нефть в Германию.

Польша расследует инцидент. Среди возможных версий — диверсия и техническая неисправность.

Ранее в «Транснефти» прокомментировали утечку топлива на участке «Дружбы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами