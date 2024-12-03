Политолог допустил, что Польше выгодна авария на нефтепроводе «Дружба»

Политолог Алексей Ярошенко в интервью Tsargrad.tv допустил, что авария на нефтепроводе «Дружба», произошедшая на территории Польши, выгодна Варшаве.

Он пояснил, что поляки желают усилить свои позиции в Европейском союзе и в НАТО, поэтому им выгоден отказ партнеров от российских энергоресурсов.

«Польше надо создать образ страны-жертвы, что усиливает ее влияние. Любое происшествие, связанное с Россией, поднимает антироссийские настроения внутри страны и оправдывает внешнеполитическую линию Варшавы на жесткое противостояние с Россией», — отметил Ярошенко.

При этом, как считает эксперт, главными выгодоприобретателями являются США, поскольку их цель — ускорить процесс вытеснения России с европейского энергетического рынка. Это не только деньги, но и укрепление зависимости Европы от американских поставщиков, объяснил он.

Утром 1 декабря недалеко от города Пневы в Великопольском воеводстве, расположенном вблизи Познани на западе Польши, произошла утечка на участке нефтепровода «Дружба», через который транспортируется казахстанская нефть в Германию.

Польша расследует инцидент. Среди возможных версий — диверсия и техническая неисправность.

Ранее в «Транснефти» прокомментировали утечку топлива на участке «Дружбы».