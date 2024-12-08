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Востоковед призвал не демонизировать Жириновского из-за «пророчества» о Сирии

Востоковед Тарасов раскритиковал прогноз Жириновского о будущем Асада

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Политолог, востоковед и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с «Лентой.ру» призвал не прославлять пророческие качества основателя ЛДПР Владимира Жириновского на фоне происходящего в Сирии.

В связи с последними событиями в республике в сети вспомнили о словах Жириновского. Тот заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда хотел свергнуть президента Сирии Башара Асада, чтобы стать региональным лидером.

«Не надо демонизировать Жириновского и прославлять его пророческие качества. То, что говорил Жириновский, об этом рассуждали все российские востоковеды, особенно после того, как американцы стали реализовывать проект «Большого Ближнего Востока ( концепция была представлена администрацией Буша-младшего в 2003 году и основывалась на «реконструкции» региона на основе ценностей западной демократии)», — сказал Тарасов.

Он добавил, что основатель ЛДПР повторил сценарий развития событий, разработанный в США.

«Если [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган сыграл роль в уничтожении режима Асада, то его ждут большие приключения. Потому что американцы последовательно проводят свой сценарий вместе с Израилем», — отметил эксперт.

По словам Тарасова, это фрагментация Ближнего Востока и появление Курдского государства может вылиться в то, что Турция попадет в «сложную ловушку» и самому Эрдогану придется менять политическую систему. Востоковед упомянул, что после падения режима Асада курды начали контактировать с поддерживающим их Израилем.

Ранее поддерживаемые Турцией повстанцы вошли в удерживаемый курдами Манбидж.

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