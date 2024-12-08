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В Генпрокуратуре РФ станут шире использовать искусственный интеллект

Генпрокурор Краснов поручил шире использовать ИИ для выявления коррупции

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил в интервью ТАСС, что поручил сотрудникам ведомства шире применять искусственный интеллект для выявления коррупционных рисков.

Он отметил, речь идет об экспертизе нормативных актов на наличие коррупционных факторов. По его словам, для этого требуются отличные знания законов и широкий кругозор.

«Все это есть у моих подчиненных. Но вместе с тем я дал поручение шире использовать возможности искусственного интеллекта», — сказал Краснов.

В интервью он также заявил, что прокуроры за последние пять лет добились взыскания 760 млрд рублей с коррупционеров. За это время предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров, помимо денег, взыскано свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, генпрокурор высказался об изъятии у чиновников неподтвержденных активов. По его словам, это своего рода «таблетка от жадности» — очень эффективный способ воздействия на проигнорировавших закон должностных лиц.

Ранее Генпрокуратура РФ обвинила страны НАТО в укрывании уголовников.

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