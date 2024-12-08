В Саратовской области тысячи людей остались без холодного водоснабжения

Отключение холодного водоснабжения произошло в городе Балашов, расположенном в Саратовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в систему водозабора попал лед. Он образовался на воде в результате ночных заморозков.

«В зоне отключения холодного водоснабжения находится около 60 тыс. человек», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что в настоящее время специалисты устраняют последствия ЧП. В том числе в восстановительных работах на месте аварии участвуют члены водолазной группы спасения.

«В случае нарушения нормативных сроков восстановления подачи воды прокуратура города рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

6 декабря глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что власти региона намерены выделить 32 млн рублей на подключение села Краснокаменка и поселка Шебетовка к бесперебойному водоснабжению. Данные населенные пункты подключат к магистральному водоводу Феодосия — Судак, при этом прокладку сетей хотят начать в январе 2025 года и завершить до старта курортного сезона.

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