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Два населенных пункта в Крыму подключат к бесперебойному водоснабжению

Аксенов: Крым выделит 32 млн на подключение Щебетовки и Краснокаменки к водоводу

Село Краснокаменка и поселок Шебетовка в Крыму подключат к бесперебойному водоснабжению. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, регион выделит на это 32 млн рублей.

«Принято решение подключить эти населенные пункты к магистральному водоводу Феодосия – Судак. <...> ГУП РК «Вода Крыма» приступит к прокладке сетей в январе 2025 года. Завершить работы планируется до начала курортного сезона», — рассказал Аксенов.

В июле сообщалось, что правительство направило 5,7 млрд рублей на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем (морскими портами Керчь и Кавказ). Средства выделили ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс».

Это предприятие обеспечивает работу шести паромов, которые ходят от полуострова до материковой части РФ и обратно. Они перевозят пассажиров, доставляют автомобильную и железнодорожную технику.

Ранее Лавров заявил, что Крым мог бы остаться украинским.

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