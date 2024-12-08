В сеть попали кадры из бункера семьи Асадов

В укрытии под дворцом младшего брата Башара Асада Махера был оборудован бункер. Видео оттуда опубликовал Telegram-канал Baza.

В ролике можно увидеть ведущую в хранилище дверь, длинные лестницы, многочисленные пакеты и коробки. Автор видео на арабском комментирует находки.

По данным Telegram-канала, он упоминает нижний этаж, который находился во дворце под землей.

«Тут пистолеты были, оружие, Коран в золоте. Все в пыли. Золота много!» — цитирует Baza снимающего.

Махер Асад — сирийский военный деятель, бригадный генерал. Во время нахождения у власти своего брата он командовал Республиканской гвардией и элитной 4-й бронетанковой дивизией.

В ночь на 8 декабря отряды вооруженной оппозиции взяли под контроль Дамаск — столицу Сирии. Президент арабской республики Башар Асад покинул город на самолете Ил-76, но, по предварительным данным, его борт мог быть сбит неподалеку от Хомса. Асад летел с юга страны на север, по направлению к российским военным базам на побережье. Судьба военных РФ в Тартусе и Хмеймиме пока остается неизвестной. В Госдуме считают, что Россия очень старалась всех помирить, но «оказалось так, как оказалось». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее россиянам в Сирии рекомендовали не выходить на улицу.