Девочки-подростки впали в кому после отравления в Краснодаре

Четверо подростков попали в реанимацию в Краснодаре, отравившись неизвестным веществом. Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Известно, что речь идет о школьницах, их доставили в больницу с двух адресов: с Агрохимической улицы и улицы Есенина. Пациенткам от 14 до 16 лет.

Известно, что некоторые из них находятся в коме. По предварительной версии, подростки могли употребить наркотики.

Незадолго до этого в Ленинградской области подросток выстрелил в глаз из арбалета восьмилетнему мальчику. Все случилось в деревне Заневка. 11-летний подросток стрелял по камышам, а попал в ребенка. Состояние пострадавшего оценивают, как тяжелое.

До этого сообщалось, что в Саратовской области ребенок прострелил другу голову. Двое подростков играли во дворе дома, один из мальчиков принес пневматическую винтовку отца, показывал ее другу и случайно выстрелил в его сторону.

Ранее подросток размазал фекалии перед квартирой Екатерины Мизулиной.