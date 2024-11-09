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В Саратовской области ребенок прострелил другу голову

В Саратовской области врачи извлекли пулю из головы мальчика

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Depositphotos

Медики Саратовской областной больницы спасли подростка, в черепе которого застряла металлическая пуля от пневматической винтовки. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Инцидент произошел в поселке Дергачево, в местную больницу был доставлен 12-летний подросток с ранением головы. Мальчика обследовали и перенаправили в саратовскую областную больницу. Пять часов хирурги оперировали пострадавшего, пулю и осколки удалось успешно извлечь.

Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По данным портала «СарИнформ», двое подростков играли во дворе дома, один из мальчиков принес пневматическую винтовку отца, показывал ее другу и случайно выстрелил ему в голову. Пуля раскололась и застряла в черепе школьника.

До этого в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее российский школьник впал в кому, получив пулю в голову из стреляющего брелока.

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