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Подросток выстрелил в глаз из арбалета восьмилетнему мальчику

В Ленобласти школьник выстрелил в глаз из арбалета восьмилетнему мальчику

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования восьмилетнего школьника, мальчику выстрелили в глаз из игрушечного арбалета. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в деревне Заневка, в правоохранительные органы обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что 11-летний сын соседей выстрелил из игрушечного арбалета стеблем камыша и попал в глаз его восьмилетнему сыну.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировано проникающее ранение глаза, состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Саратовской области ребенок прострелил другу голову. Двое подростков играли во дворе дома, один из мальчиков принес пневматическую винтовку отца, показывал ее другу и случайно выстрелил ему в голову. Пуля раскололась и застряла в черепе школьника, пострадавшего удалось спасти.

Ранее семилетний мальчик нашел в бардачке машины пистолет и выстрелил в двухлетнего брата.

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