Москвичам объяснили появление комаров на сугробах

Малоподвижные одиночные комары на снегу, замеченные некоторыми москвичами на сугробах, не означают, что в городе скоро потеплеет. Об этом сообщил РИА Новости столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

«Есть виды насекомых, которые остаются активными даже в холодное время года. Одни из таких — зимние или снежные комары», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что в морозы такие комары не встречаются, но их можно увидеть в солнечный день при небольшой минусовой температуре. За счет длинных лап насекомые не переохлаждаются, держась подальше от снега. Зимние комары не только не пьют кровь, но и вообще не питаются во взрослом возрасте.

«Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки. Так что пуховики далеко не убираем, продолжаем утепляться», — заявили в департаменте.

В начале октября глобальное потепление вызвало вспышку лихорадки скота на Сардинии. Из-за климатического кризиса вирус блютанг (болезнь жвачных животных, возбудители которой — комары; для нее характерны воспалительно-некротические поражения слизистой оболочки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта животного; к этой лихорадке особенно восприимчивы овцы) охватил остров на два с половиной месяца раньше обычного. Эта ситуация застала врасплох европейских овцеводов. Особую угрозу заболевание представляет для производителей изысканного сорта сыра пекорино, который делают из овечьего молока.

Ранее биолог предупредила о насекомых, которые могут завестись зимой в квартире.