Глобальное потепление вызвало вспышку лихорадки скота на Сардинии

Глобальное потепление вызвало вспышку инфекционной катаральной лихорадки среди овец на Сардинии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Из-за климатического кризиса вирус блютанг охватил остров на два с половиной месяца раньше обычного», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта ситуация застала врасплох европейских овцеводов. Особую угрозу заболевание представляет для производителей изысканного сорта сыра пекорино, который делают из овечьего молока.

Блютанг — вирусная болезнь жвачных животных, возбудители которой — комары. Для нее характерны воспалительно-некротические поражения слизистой оболочки ротовой полости и желудочно-кишечного тракта животного. К этой лихорадке особенно восприимчивы овцы.

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