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Жителей одного из районов Курской области призвали не возвращаться в свои дома

Жителям Кореневского района рекомендовали не возвращаться домой без надобности

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Илья Питалев/РИА Новости

Граждан, проживающих в расположенном на границе Кореневском районе Курской области, призвали не возвращаться в свои дома без особой необходимости. Пост с соответствующим содержанием на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала глава района Марина Дегтярева.

Она обратила внимание, что в последнее время многие люди начали часто ездить в Кореневский район. При этом жители не просто посещают свои дома в светлое время суток, но и остаются в них на ночь.

«Проживание в районе сейчас крайне опасно для вас. Этого категорически нельзя делать», — говорится в заявлении.

Дегтярева добавила, что обязательно сообщит гражданам, когда возвращение в приграничный район перестанет представлять для них угрозу.

7 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел брифинг, в ходе которого назвал очень непростой текущую ситуацию в регионе. В то же время он выразил надежду, что подразделения Вооруженных сил РФ уже скоро освободят территорию страны от украинских войск.

Ранее в Кремле оценили обстановку в Курской области.

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