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В Абхазии ограничат подачу электричества несколькими часами в день

«Черноморэнерго»: свет в Абхазии днем будут включать на четыре часа 40 минут

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Новый график отключений света начнет действовать на территории Абхазии с 9 декабря 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго».

Из заявления следует, что днем жители республики смогут пользоваться электричеством только четыре часа 40 минут. Свет будут включать два раза в течение равных промежутков времени — два часа 20 минут.

«С 21:00 до 07:00 по московскому времени подача электроэнергии в Абхазии будет осуществляться без ограничений», — добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что введение нового графика отключений света связано с дефицитом электроэнергии в республике.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба провел совещание с членами правительства. В ходе заседания он заявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не исключил, что из-за этого в республике придется ввести режим ЧС.

Политик обратил внимание, что существует риск остановки Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС). Если это произойдет, властям придется увеличить интервалы веерных отключений света и нарастить закупки электроэнергии.

Ранее половина жителей Абхазии временно осталась без света из-за аварии на Ингурской ГЭС.

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