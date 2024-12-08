Блиновскому разрешили не приезжать на судебное заседание по банкротству из зоны СВО

Алексею Блиновскому, мужу блогерши и «королевы марафонов» Елены Блиновской, позволили не приезжать на судебное заседание по банкротству из зоны проведения специальной военной спецоперации (СВО). Судья дала ему соответствующее разрешение, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у мужчины есть задолженность перед Сбербанком в размере 7,6 млн рублей. Он не погасил долг, и теперь его дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Москвы.

Как пишет Mash, Блиновский занят на спецоперации и «никак не может вырваться». Он подключится к заседанию, которое состоится 17 декабря, через веб-камеру.

Елена и Алексей Блиновские обвиняются в сокрытии от налоговой более 900 млн рублей. Следствие считает мужчину пособником преступлений его жены, которая является создателем тренинга личностного роста «Марафон желаний». Дело Блиновского выводили в отдельное производство.

Блиновскую признали банкротом. В течение шести месяцев управляющий, назначенный судом, будет распродавать ее имущество — правда, сначала его нужно разыскать. Какое имущество у Блиновской уже нашли — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Блиновский сменил деятельность в зоне СВО.