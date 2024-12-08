В сирийской Латакии, где находится база РФ, начались случаи мародерства

В сирийском городе Латакия, в районе которого находится российская авиабаза Хмеймим, на фоне кризиса в стране начались случаи мародерства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на россиянку, живущую в городе.

«Утром, часов с 10 по местному, начали грабить магазины. Разграбили таможню в порту Латакии, вывозили все оттуда», — сообщила она.

По ее словам, «грузовиками вывозили оттуда грузы из таможни и товары из duty free».

«В центре разграбили полностью магазины, не все, но многие, особенно с дорогими товарами», — отметила свидетельница событий.

На авиационной базе Хмеймим в сирийской провинции Латакия базируются Воздушно-космические силы (ВКС) России.

Противостояние правительственных сил Сирии и «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, а также боевиков террористических группировок длилось в течение полутора недель. Повстанцы начали масштабное наступление в неподконтрольной правительственным силам северо-западной провинции Идлиб утром 27 ноября. Утром 8 декабря сирийские повстанцы, воюющие против правительства президента Башара Асада, заявили, что взяли под контроль Дамаск и свергли действующий режим.

Ранее премьер Сирии заявил о новом этапе в истории страны.