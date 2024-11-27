В Ленобласти шестиклассник попал в больницу в крайне тяжелом состоянии, употребив снюс в школе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одной из тихвинских школ. Два школьника на перемене перед четвертым уроком сходили в магазин и принесли оттуда снюс, который вместе употребили. После пятого урока один из друзей почувствовал недомогание.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Состояние шестиклассника оценили как крайне тяжелое.

Отмечается, что учителя характеризуют отравившегося мальчика как хорошего ученика. Школьник посещает театральный кружок и прилежно учится. Он воспитывается в полной благополучной семье.

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