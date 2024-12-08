Москвичей предупредили об ухудшении погоды до конца дня

МЧС предупредило, что 8 декабря с 10:00 и до конца дня в Москве ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Предупреждение появилось на сайте ведомства.

Местами в столице ожидается ледяной дождь, отмечают синоптики. Жителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также избегать внезапных маневров.

Находящимся на улице пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что снег ляжет в Москве уже на следующей неделе, а условий для таяния снега нет даже при прогнозирующемся повышении температуры. В связи с этим в российской столице ожидается нарастание снежного покрова, то есть появление сугробов.

Ожидается, что к 9 декабря в Москве и Московской области высота выпавшего снега будет от 5 до 10 сантиметров, в некоторых местах достигая показателя в 15 см.

Ранее стало известно, как долго аномально теплая погода задержится в Сибири.