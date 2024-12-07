Первые сугробы в Москве появятся к 9 декабря

Снег ляжет в Москве на следующей неделе, условий для таяния снега нет даже при прогнозирующемся повышении температуры. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Поскольку с вечера среды температура резко понизилась, осадков не было и почва хорошо промерзла, поэтому снег, который будет падать, и даже мокрый снег, он не будет таять, потому что почва уже мерзлая», — пояснил он.

В связи с этим, в российской столице ожидается нарастание снежного покрова, то есть появление сугробов.

Ожидается, что к 9 декабря в Москве и Московской области высота выпавшего снега будет от 5 до 10 сантиметров, в некоторых местах достигая показателя в 15 см. При этом с понедельника температура воздуха в столице будет держаться в районе нуля.

До этого синоптики рассказали о погоде в январе. Так, в Москве и Московской области ожидается теплая погода. Специалисты отмечают, что температура воздуха превысит климатическую норму.

Ранее стало известно, как долго аномально теплая погода задержится в Сибири.