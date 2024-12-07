Стало известно, как долго аномально теплая погода задержится в Сибири

Аномально теплая для декабря погода продержится в Сибири до середины следующей недели. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в начале недели в Сибири установилась аномально теплая для первого месяца зимы погода с температурами на 16-20 градусов выше нормы.

«Жара» в Сибири продолжается, она особенно будет развиваться в выходные дни», — отметил синоптик.

Он обратил внимание, что теплый атмосферный фронт переместился в Красноярский карай и на Дальний Восток. По его словам, температура выше нормы на 4–10 градусов прогнозируется в Якутии, Иркутской, Магаданской областях и Хабаровском крае.

Вильфанд спрогнозировал, что пришедший антициклон станет причиной резкого понижения температуры в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Накануне экстренное предупреждение было объявлено на субботу, 7 декабря, в семи муниципальных образованиях Сахалина и Курил в связи с прохождением очередного циклона.

Ранее россиянам напомнили особенности вождения в зимний период.