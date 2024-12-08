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Бастрыкин рассказал, что вменяют зампреду правительства Хабаровского края

Зампреда и должностных лиц Хабаровского края обвинили в получении 82 млн рублей

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Алексей Майшев/РИА Новости

Заместителю председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгению Никонову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Он сообщил, что у следствия имеются доказательства, что в период с 2021 по 2023 год Никонов совместно с должностными лицами краевого государственного бюджетного учреждения «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций» министерства здравоохранения края получили взятку в размере 82 млн рублей от владельца группы компаний.

Взамен на это они должны были помочь в заключении и исполнении учреждениями и органами здравоохранения госконтрактов на поставку медоборудования.

Никонова арестовали в июле. Свою вину он не признает.

В интервью агентству Бастрыкин также рассказал, что с начала года следователи направили в суд девять тысяч уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 14,4% больше, чем в 2023 году.

Ранее бывшая врио замгубернатора Брянской области признала вину в получении взятки.

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