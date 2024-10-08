Имущество двух бывших врио замгубернатора Брянской области арестовали

Суд в Москве арестовал недвижимость и деньги двух бывших временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Постановлением Басманного районного суда наложен арест на имущество», — говорится в документе.

Под арест попала значительная сумма в рублях и валюте, найденная при обыске, три автомобиля, шесть квартир, в том числе в историческом центре Санкт-Петербурга. Также арестованы два земельных участка в Выборгском районе Ленинградской области и под Псковом.

В марте 2023 года Егорову и Кулешову задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Женщин заключили под стражу. Сумма незаконного денежного вознаграждения составила 4,4 млн рублей. Егорова курировала вопросы культуры и образования в регионе, а Кулешова — внутреннюю и информационную политику.

Ранее в Сочи арестовали имущество бывшего мэра и его жены.