В Сочи арестовали имущество бывшего мэра и его жены

Имущество экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины арестовано. Об этом сообщила адвокат жены бывшего главы города-курорта Елизавета Меткина, передает ТАСС.

«Следствие изымает все подряд, в том числе личные вещи, приобретенные моей доверительницей еще до брака», — отметила юрист.

По информации защиты, при обыске изъяли бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, а также икону Николая II. Хотя никакой материальной ценности они не представляют.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

После отставки экс-мэра задержали еще двух его предполагаемых подельников — это люди из числа высокопоставленных кубанских чиновников. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле бывшего мэра Сочи нашли неустановленных соучастников.