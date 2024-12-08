В Тбилиси завершился очередной митинг оппозиции

Сторонники оппозиции завершили митинг у парламента Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Участники многотысячного митинга начали расходиться после полуночи. Сотрудники полиция не применяли никаких спецсредств.

«Около 200 человек ушли по проспекту Руставели в сторону площади Первой Республики. Движение автомобилей по проспекту было восстановлено», — говорится в сообщении.

В ночь на 02 августа участники многотысячного митинга начали расходиться после полуночи. В целом акция проходила спокойно, если не считать нападений неких провокаторов на съемочную группу местного телеканала и активистов.

В отличие от митинга в пятницу, полиция не применяла никаких спецсредств. Около 2:40 по местному времени (1:40 мск) оставшиеся участники решили уйти от здания парламента.

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от «коктейля Молотова». Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

Ранее в Тбилиси полицейский загорелся после применения протестующими коктейля Молотова.