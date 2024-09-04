Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с коррупцией

Генпрокуратура РФ России поделится с Мьянмой опытом конфискации коррупционных активов, включая криптовалюту, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. Об этом сообщает РИА Новости.

Краснов на полях Восточного экономического форума во Владивостоке провел рабочую встречу с главой Антикоррупционной комиссии Мьянмы Сит Эем.

Генеральный прокурор отметил, что в России осуществляется контроль за расходами и доходами государственных служащих. Наработана практика конфискации коррупционных активов, в том числе криптовалюты. Краснов предложил поделиться с Мьянмой имеющимся у России опытом. При этом генпрокурор подчеркнул, что Москве интересны и наработки Мьянмы в этой сфере.

Краснов пригласил специалистов из Мьянмы принять участие в проводимых Генпрокуратурой курсах.

По итогам встречи была подписана рассчитанная на три года межведомственную программу сотрудничества.

До этого председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи обратился к России с просьбой признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма и присоединиться к борьбе с ним.

Ранее в Мьянме попросили российские авиакомпании запустить прямые рейсы между странами.