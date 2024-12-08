Большинство россиян не получают никаких поощрений от работодателей на Новый год

Согласно результатам опроса, 65% сотрудников не получают никаких подарков или бонусов от своих работодателей на Новый год. Это показало исследование PR Perfect, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В то же время, 14% отмечают, что компания, в которой они работают, дарит им хорошие подарки. 10% респондентов говорят о том, что в их компании ограничиваются новогодним корпоративом. Лишь 8% опрошенных работодатели выплачивают 13-ю зарплату или премию, а 3% признаются, что им дарят формальные, некачественные подарки.

Среди самых желанных подарков на Новый год 23% опрошенных назвали технику или гаджеты, 21% — продукты питания, а 20% — подарочные карты в магазины. Следом за этими категориями по популярности оказались сертификаты на отдых или спа, их выбрали 18% опрошенных, 12% россиян хотят получить на Новый год от работодателя подарки для дома и уюта, в то время как книги или подписки на сервисы оказались гораздо менее популярны — их выбирают всего 6% опрошенных.

«Новый год — один из самых светлых и радостных праздников, и если работодателю удастся ассоциировать его с собой, это станет отличным шагом к укреплению лояльности сотрудников. Поэтому важно отметить праздник — премией, подарком или корпоративом. Важен не столько способ, сколько сам факт того, что компания выделяет этот день из повседневной рутины. Стоит помнить, что не все подарки могут понравиться сотрудникам. 30% работников не хотят получать подарки «для галочки», например, наборы для ухода за телом», — комментирует основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

Также стоит отметить, что 55% сотрудников будут довольны любому подарку от работодателя. 29% признаются, что им понравится подарок, если он будет выбран с учетом их интересов и предпочтений. 16% опрошенных вообще не нужны подарки от работодателя.

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