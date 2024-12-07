Российские школьницы дважды влепили торт в лицо учительнице

В городе Дзержинске Нижегородской области школьницы поздравили с днем рождения свою учительницу, влепив ей в лицо торт. Об этом сообщается в Telegram-канале Readovka.

Девочки принесли торт в класс и попросили учительницу отпустить их домой пораньше в связи с ее праздником. Также они заявили, используя нецензурные выражения, что собираются бросить торт в лицо женщине. Она попросила их так не поступать, но девочки ослушались.

В момент, когда торт поднесли поближе к учительнице, одна из школьниц подтолкнула угощение ей в лицо. Торт упал, но девочка подняла его и снова швырнула в педагога.

«Девочки, вы с ума сошли?» — спросила их учитель.

Во время съемки школьницы заявили, что не станут распространять видеозапись.

По данному факту нижегородская полиция проводит проверку.

Накануне сообщалось, что в Нижнем Новгороде подросток избил педагога во время школьного урока. Инцидент произошел 5 декабря в школе №144, которая расположена в Автозаводском районе. Врачи диагностировали у преподавателя сотрясение мозга и ссадины на лице. Причины происшествия неизвестны.

Ранее учитель физики отлупил восьмиклассника линейкой в российской школе.