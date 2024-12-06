Нижегородский школьник избил учителя истории во время урока

В Нижнем Новгороде подросток избил педагога во время школьного урока. Об этом сообщает Государственная инспекция труда по региону.

По информации инспекции, инцидент произошел 5 декабря в школе №144, которая расположена в Автозаводском районе. Во время урока один из учащихся избил преподавателя истории — причины случившегося не уточняются.

В результате пострадавший учитель самостоятельно обратился за помощью в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и ссадины на лице. В данный момент он ожидает медицинского заключения о характере и тяжести полученных травм в результате несчастного случая на производстве.

Сотрудники Гострудинспекции устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Прочие подробности инцидента не сообщаются.

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