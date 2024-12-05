Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учитель физики отлупил восьмиклассника линейкой в российской школе

Mash: в Башкирии учитель физики отлупил школьника линейкой

close
Телеграм-канал Mash Batash

В Башкирии педагог избил восьмиклассника линейкой и попал в объектив камеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Табынское. Учитель физики отлупил школьника линейкой — произошедшее попало в объектив камеры. Родители утверждают, что это не первый случай, когда педагог поднимает руку на детей.

Директор школы указал, что на учителя не жаловались, передает Mash Batash. Однако педагог уволился из образовательного учреждения по собственному желанию. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

До этого на Урале замдиректора школы назначили 200 часов обязательных работ за пощечину ученику. Сотрудница школы во время перемены увидела, как ученик пинает вместе с друзьями дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи, и напала на него.

Ранее в Якутске сотрудники коррекционной школы толкнули и ударили ребенка с ОВЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами