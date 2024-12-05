Учитель физики отлупил восьмиклассника линейкой в российской школе

В Башкирии педагог избил восьмиклассника линейкой и попал в объектив камеры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в селе Табынское. Учитель физики отлупил школьника линейкой — произошедшее попало в объектив камеры. Родители утверждают, что это не первый случай, когда педагог поднимает руку на детей.

Директор школы указал, что на учителя не жаловались, передает Mash Batash. Однако педагог уволился из образовательного учреждения по собственному желанию. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

До этого на Урале замдиректора школы назначили 200 часов обязательных работ за пощечину ученику. Сотрудница школы во время перемены увидела, как ученик пинает вместе с друзьями дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи, и напала на него.

Ранее в Якутске сотрудники коррекционной школы толкнули и ударили ребенка с ОВЗ.