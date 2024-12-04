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Педагоги из московского центра содействия из-за побега связали воспитанника скотчем

Осторожно, Новости: в Москве подростка из центра содействия связали скотчем

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Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Подростка из Москвы, который находился в центре содействия семейному воспитанию, связали из-за плохого поведения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Новости».

Инцидент произошел в организации, которая помогает подросткам без родителей или склонным к деструктивному поведению. По словам представителей центра, 17-летний юноша, который лечится от наркотической зависимости, выпил и вел себя агрессивно, во время попытки побега сломал нос одному из педагогов.

Чтобы справиться со школьником, руки и ноги ему связали скотчем и веревками. Представители центра также добавили, что подросток дважды был судим.

Другие воспитанники заведения пожаловались на оскорбления и физическое насилие со стороны работников центра. За незначительные проступки школьников, по их словам, могут избивать.

«У нас нет никакого личного пространства, воспитатели заставляют спать с открытыми дверями и следят за нами даже ночью», – поделилась одна из воспитанниц.

Как рассказали представители центра, жестоко с воспитанниками обращаются только в исключительных ситуациях.

Ранее в Оренбурге ребенок сбежал из детского сада и заблудился.

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