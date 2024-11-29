Пациент напал на врача, который лечил его с детства, и сломал ему нос

Во Франции мужчина сломал нос врачу, который лечил его с детства. Об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в Дранси, департамент Сена-Сен-Дени, днем 25 ноября. Пациент, находившийся в раздраженном состоянии, зашел в кабинет к врачу общей практики, 64-летнему Мохамеду Ульмекки, и сразу набросился на него. Перед этим он обвинил доктора в мошенничестве и назвал его вором.

Молодой человек нанес мужчине сильно удар головой и сломал нос в трех местах. Пострадавший попал на операционный стол и теперь с трудом дышит. Терапевт, потрясенный случившемся, закрыл свой кабинет и повесил на входе фотографию опухшего лица, на которой видны последствия нападения.

Ульмекки рассказал, что нападавшим был молодой человек, которого он лечил с детства. Врач глубоко разочарован произошедшим и собирается прервать практику, которую ведет в течение 27 лет. Полиция не сообщала об аресте нападавшего, почему он считает доктора аферистом, пока также не уточняется.

Ранее пара похитила своего психотерапевта и вымогала у нее €15 млн за неправильное лечение.