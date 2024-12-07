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Двое бизнесменов заплатили 10 млн рублей за ужин с мэром Екатеринбурга

Ужин с мэром Екатеринбурга Орловым продали на аукционе за 10 млн рублей

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Unsplash

В Екатеринбурге два бизнесмена выкупили на уральском аукционе «Екатерининская ассамблея» неформальный ужин с мэром города Алексеем Орловым за 10 млн руб., сообщает Ura.ru.

По данным агентства, в качестве лота градоначальник представил приглашение на четырех человек на ужин в необычном историческом месте Екатеринбурга. Во время еды бизнесмены и мэр смогут обсудить деловые, экономические и культурные вопросы.

«Лот купили генеральный директор Группы компаний PRO Андрей Гончаров и директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский за 10 млн рублей», — сообщает Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, который организовал аукцион.

В начале декабря журналистка и телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что мужчина по имени Андрей заплатил 34 млн руб. за ужин с ней. Мужчина купил этот лот на аукционе Светланы Бондарчук «Action». Журналистка показала чек на 34 611 111 руб.

Ранее Джордж Клуни выставил «интимную» встречу с собой на аукцион.

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