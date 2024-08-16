Звезда «Одиннадцати друзей Оушена», актер Джордж Клуни выставил «интимную» встречу с собой на аукцион. Об этом сообщает Daily Mail.

Старт торгов начался с $10 тыс. и на данный момент составляет $36 тыс. Аукцион завершится 20 августа. Клуни надеется выручить за вечер с собой $60 тыс. Деньги пойдут на борьбу «за справедливость в отношении нарушений прав человека по всему миру».

Встреча пройдет в 24 сентября в Нью-Йорке. Победитель сможет привести с собой гостя, фотографироваться со звездой и задать любые интересующие его вопросы.

Недавно Клуни признавался, что обижен на режиссера Квентина Тарантино. Это случилось после того, как Тарантино в одном из своих интервью отказался называть актера кинозвездой. В ответ Клуни заявил: «Ладно, чувак, иди нахрен!»

Также Клуни вспомнил, что снимался с Тарантино в одном фильме «От заката до рассвета» Роберта Родригеса. Они сыграли двух братьев, которые взяли в заложники священника с двумя детьми и побежали в Мексику.

До этого сообщалось, что Брэд Питт и Джордж Клуни покатались на российском мотоцикле. Они снялись на лимитированной модели российского мотоцикла «Урал» 2014 года в новом выпуске GQ.

Ранее актрису Блейк Лайвли обвинили в оскорблении жертв домашнего насилия.