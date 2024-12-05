Россиянин заплатил 34 млн рублей за ужин с Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак подтвердила в Telegram-канале, что мужчина по имени Андрей заплатил 34 миллиона рублей за ужин с ней.

Мужчина купил вечер с Собчак на аукционе Светланы Бондарчук «Action». Журналистка показала чек на 34 611 111 рублей.

«Сообщаю: Андрей заплатил, скоро идем ужинать», — рассказала телеведущая.

«Action» — это культурно-благотворительный фонд Светланы Бондарчук и Евгении Поповой, созданный с целью оказания помощи детям и взрослым, попавшим в сложную ситуацию.

Каждый год фонд устраивает киновечер. В рамках мероприятия демонстрируются несколько короткометражных фильмов от известных кинодеятелей страны. Гости вечера — это благотворители, среди которых первые лица политики, бизнеса и культуры.

В августе блогерша Карина Мурашкина заявила, что Собчак заплатила певцу Игорю Николаеву штраф в 300 тысяч рублей из-за авторских прав.

Речь идет о ролике, в котором Мурашкина и Собчак исполнили песню Николаева «Выпьем за любовь». Как отметила девушка, телеведущей пришлось выплатить артисту 300 тысяч рублей. В шоу блогерша публично принесла свои извинения композитору и призвала решить этот вопрос мирно.

Ранее суд прекратил производство по иску кинокомпании к Ивлеевой.