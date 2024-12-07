В Дагестане первоклассница спасла мальчика, проверявшего на прочность лед на озере

Первоклассница из дагестанского села Батлаич спасла мальчика, который провалился под лед на озере. Об этом рассказал глава региона Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

В прикрепленном к посту видео пострадавший мальчик сообщил, что взял санки и пошел гулять на озеро. Хотя оно еще не замерзло, у берега уже образовался лед. Мальчик хотел проверить, насколько он прочный, и кинул туда санки. Лед их выдержал, и мальчик прыгнул за ними сам. Под ним лед проломился, и ребенок начал тонуть. Другие дети видели, что произошло, но испугались помочь. Не растерялась только первоклассница из Хунзахского района: она вытащила мальчика за руки.

30 ноября в Караидельском районе Башкирии мужчина провалился под тонкий лед на реке и выжил благодаря своему девятилетнему сыну. Инцидент произошел, когда 34-летний мужчина вместе с сыном переходили реку Уфу по тонкому льду. В какой-то момент неокрепший лед треснул, мужчина провалился и начал тонуть. Мальчик не растерялся и позвонил в экстренные службы, пока спасатели ехали на вызов, крики школьника о помощи услышали очевидцы. Трое мужчин бросились в воду и сумели вытащить тонувшего на берег. Пострадавший был госпитализирован с переохлаждением.

Ранее двое мужчин решили срезать дорогу через пруд и провалились под лед в Москве.