Двое мужчин решили срезать дорогу через пруд и провалились под лед в Москве

В Москве мужчины решили срезать дорогу через водоем и провалились под лед. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Кошачьем пруду в столичном районе Новогиреево. Двое мужчин решили срезать дорогу через водоем и провалились под лед. На кадрах с места происшествия видно, как очевидцы пытаются помочь им, однако мужчины остаются в воде.

В результате рабочим удалось вытащить одного из мужчин при помощи трубы, которую они ему протянули. Второго провалившегося спасти не удалось. Позже водолазы извлекли его из воды.

По словам местных жителей, люди часто ходят через Кошачий пруд, чтобы сэкономить время, передает Mash.

До этого в Башкирии девятилетний мальчик помог спасти отца, провалившегося под лед. Инцидент произошел, когда 34-летний мужчина вместе с сыном переходили реку Уфу по тонкому льду.

Ранее на Урале пенсионер провалился под лед вместе с машиной.