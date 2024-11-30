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В Башкирии девятилетний мальчик помог спасти отца, провалившегося под лед

В Башкирии ребенок помог спасти отца, который провалился под лед

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МЧС Башкортостан

В Караидельском районе Башкирии мужчина провалился под тонкий лед на реке и выжил благодаря своему девятилетнему сыну. Об этом сообщает МЧС республики.

Инцидент произошел, когда 34-летний мужчина вместе с сыном переходили реку Уфу по тонкому льду. В какой-то момент неокрепший лед треснул, мужчина провалился и начал тонуть. Мальчик не растерялся и позвонил в экстренные службы, пока спасатели ехали на вызов, крики школьника о помощи услышали очевидцы.

Трое мужчин бросились в воду и сумели вытащить тонувшего на берег. Пострадавший госпитализирован с переохлаждением.

До этого сообщалось, что в Прикамье ребенок вышел на тонкий лед и ушел под воду. На место выехали спасатели, мальчика удалось извлечь из воды, его передали медикам. Врачи скорой помощи пытались реанимировать ребенка в течение часа, но спасти его не удалось.

Ранее на Урале пенсионер провалился под лед вместе с машиной.

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