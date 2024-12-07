Власти Набережных Челнов назвали виновного в «фотошопе» отчета об уборке улицы

Фотографии с улицы Шамиля Усманова в Набережных Челнах, где жители жаловались на плохую уборку, действительно были «отфотошоплены». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил глава администрации Комсомольского района Ленар Ахметзянов. По его словам, на указанной территории ведется строительство. Застройщик решил «показать дополнительную отчетность» и добавил на фото трактор.

«Мной проведена служебная проверка по выносу грязи от строительной площадки на проезжую часть застройщиком объекта, который возводит многоквартирный жилой дом. Очистка проезжей части произведена. Однако застройщик ООО «АИСТ ГРУПП», видимо, решив показать дополнительную отчетность, использовал фотомонтаж и прислал такие фотографии», — объяснил Ахметзянов.

Он добавил, что после инцидента сотрудники администрации будут лично проверять отчетные фото.

«Застройщик ООО «АИСТ ГРУПП» свою вину в части подложного фото отчета подтверждает и объясняет это тем, что не успел сделать фото производимых работ по очистке. Мной даны указания сотрудникам района лично проверять фотографии перед размещением», — заключил глава администрации.

До этого жительница Комсомольского района пожаловалась на грязь, скопившуюся из-за строительной техники на улице Шамиля Усманова. Спустя несколько дней администрация ответила на обращение, приложив снимок с уборочной техникой. Однако пользователи заметили, что в отчете об уборке улицы использовали фотошоп, добавив трактор на изображение.

Ранее челябинский депутат отредактировал фотографию, чтобы показать, как голосует за Путина.