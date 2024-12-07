Автору жалобы на плохую чистку дорог в Татарстане прислали фото с вмонтированным трактором

В Набережных Челнах чиновники в ответ на жалобу о плохой уборке улиц прислали автору обращения фотографии с уборочным трактором, вмонтированным в снимки с помощью «Фотошопа». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Жительница Комсомольского района города пожаловалась на уборку улиц в ноябре. Она сообщила, что на улице Шамиля Усманова из-за работы строительной техники скапливается много грязи на дороге. Администрация через несколько дней отчиталась о проведенной уборке, прикрепив фото с вмонтированным в изображение трактором с отвалом и щеткой.

Глава Комсомольского района заявил, что отредактированное фото им прислала коммунальная служба. После повторного обращения улицу почистили.

Изображение трактора было взято с сайта объявлений, им проиллюстрировано объявление с предложением услуг по очистке в Свердловской области, уточняет kazan-news.net.

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