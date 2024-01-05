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«Творчество ребенка»: депутат оценил отфотошопленный снимок со сбора подписей за Путина

Депутат Жолобов не увидел проблемы в действиях коллеги, прифотошопившего себя на его фото

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Дмитрий Сумин/VK

Депутат законодательного собрания Челябинской области Павел Жолобов не увидел проблемы в действиях своего коллеги, который прифотошопил свою голову на его фото. Депутат Дмитрий Сумин отредактировал фотографию, чтобы показать в соцсетях, как голосует за выдвижение в президенты Владимира Путина. В разговоре с «Газетой.Ru» Жолобов назвал коллегу наивным.

«Дмитрий разместил пост с объяснением у себя на странице. Как я к этому отношусь? Как к творчеству ребенка, которому угодил наивный отец. Не вижу какой-то проблемы в этом», — сказал Жолобов.

Фотографии исчезли из соцсетей Сумина после внимания СМИ, а сам он опубликовал объяснения своего поступка. По словам политика, отфотошопить снимок ему посоветовала дочь.

«Текст лучше сопровождать изображением, но, к сожалению, фотография откровенно не получилась. Моей дочери показалось, что магия фотошопа поможет исправить ситуацию. Идея оказалась очень глупой, за что я искренне прошу прощения», — написал Сумин.

Ранее власти района Башкирии прифотошопили на фото с награждением погибшего военного.

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