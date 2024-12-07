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В Вологде загорелся деревянный многоквартирный дом, жители эвакуировались

МЧС: в Вологде загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом

В Вологде загорелся деревянный многоквартирный дом. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло в двухэтажном здании на улице Молодежной. До прибытия пожарных дом покинули 20 человек, для их обогрева власти направили на место происшествия два автобуса. К борьбе с огнем привлечены 29 пожарных и девять единиц техники.

Вечером 5 декабря подростки дотла сожгли частный дом в Иркутской области. Двое молодых людей 10 и 14 лет пробрались в дом и подожгли старые вещи — рубаху и поролон от мягкой мебели, после чего затушили их и ушли. Однако позже огонь разгорелся вновь. В результате деревянный заброшенный дом площадью 84 квадратных метра выгорел полностью. С огнем боролись семь пожарных и несколько единиц техники. Личности поджигателей и их родителей установлены, с несовершеннолетними проведена профилактическая беседа.

Ранее российские пожарные благодаря ребенку спасли из огня шесть человек.

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