В Приангарье школьники дотла сожгли частный дом

В поселке Новоленино Иркутской области двое школьников устроили пожар в нежилом частном доме, строение выгорело полностью. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Старая постройка загорелась 5 декабря вечером, деревянный заброшенный дом площадью 84 квадратных метра выгорел полностью. С огнем боролись семь пожарных и несколько единиц техники. Выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

Двое подростков 10 и 14 лет пробрались в дом и подожгли старые вещи — рубаху и поролон от мягкой мебели, после чего затушили их и ушли. Однако позже огонь разгорелся вновь. Личности поджигателей и их родителей установлены, с несовершеннолетними проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что в Удмуртии подростки жарили картошку и сожгли две комнаты в квартире. Школьники решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек.

Ранее трехлетний мальчик играл с зажигалкой и спалил квартиру в Нижнем Новгороде.