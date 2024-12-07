Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приангарье школьники дотла сожгли частный дом

В Иркутской области подростки устроили пожар в частном доме

close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Новоленино Иркутской области двое школьников устроили пожар в нежилом частном доме, строение выгорело полностью. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Старая постройка загорелась 5 декабря вечером, деревянный заброшенный дом площадью 84 квадратных метра выгорел полностью. С огнем боролись семь пожарных и несколько единиц техники. Выяснилось, что причиной пожара стал поджог.

Двое подростков 10 и 14 лет пробрались в дом и подожгли старые вещи — рубаху и поролон от мягкой мебели, после чего затушили их и ушли. Однако позже огонь разгорелся вновь. Личности поджигателей и их родителей установлены, с несовершеннолетними проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что в Удмуртии подростки жарили картошку и сожгли две комнаты в квартире. Школьники решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек.

Ранее трехлетний мальчик играл с зажигалкой и спалил квартиру в Нижнем Новгороде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами