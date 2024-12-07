Эксперт посоветовала платить сотрудникам вместо посещения корпоративов

Сотрудникам, которые не хотят посещать корпоративы, следует платить денежные средства в качестве альтернативы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Отличная инициатива платить тем, кто не посещает корпоративы. У человека должно быть право выбора — идти отдохнуть, развеяться, получить какое-то удовольствие или получить за это деньги», — отметила эксперт.

Юрист добавила, что с экономической точки зрения можно выявить эффект бюджета на каждого из сотрудников, и ровно эту сумму можно выделить сотруднику.

Яковлева пояснила, что создание праздничной атмосферы в коллективе является важной деталью, однако прямая связь между проведением подобного рода корпоративов и улучшением качества внутренней культуры отсутствует.

Также специалист задала вопрос на тему того, что делать с работниками, которые работают за границей или по всей стране, тогда как головная организация находится в Москве. Сотрудникам необходимо давать право выбора, считает Яковлева.

5 декабря движение «Зов Народа» направило в Минтруд предложение, что в России нужно выплачивать денежные премии сотрудникам, отказавшимся от похода на новогодний корпоратив. Свою идею они объяснили тем, что зачастую россияне не могут посетить корпоратив из-за болезни или личных убеждений. Они, по мнению активистов, должны получать денежное вознаграждение в виде премии.

Ранее россияне назвали корпоративы «обязаловкой» и призвали заменить их на премию.