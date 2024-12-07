Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт посоветовала платить сотрудникам вместо посещения корпоративов

«Говорит Москва»: юрист предложила платить удаленщикам вместо корпоративов

close
gooko/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудникам, которые не хотят посещать корпоративы, следует платить денежные средства в качестве альтернативы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала специалист по трудовому праву Валентина Яковлева.

«Отличная инициатива платить тем, кто не посещает корпоративы. У человека должно быть право выбора — идти отдохнуть, развеяться, получить какое-то удовольствие или получить за это деньги», — отметила эксперт.

Юрист добавила, что с экономической точки зрения можно выявить эффект бюджета на каждого из сотрудников, и ровно эту сумму можно выделить сотруднику.

Яковлева пояснила, что создание праздничной атмосферы в коллективе является важной деталью, однако прямая связь между проведением подобного рода корпоративов и улучшением качества внутренней культуры отсутствует.

Также специалист задала вопрос на тему того, что делать с работниками, которые работают за границей или по всей стране, тогда как головная организация находится в Москве. Сотрудникам необходимо давать право выбора, считает Яковлева.

5 декабря движение «Зов Народа» направило в Минтруд предложение, что в России нужно выплачивать денежные премии сотрудникам, отказавшимся от похода на новогодний корпоратив. Свою идею они объяснили тем, что зачастую россияне не могут посетить корпоратив из-за болезни или личных убеждений. Они, по мнению активистов, должны получать денежное вознаграждение в виде премии.

Ранее россияне назвали корпоративы «обязаловкой» и призвали заменить их на премию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами