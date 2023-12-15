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Россияне назвали корпоратив «обязаловкой» и призвали заменить его на премию

RT: 33% россиян хотят заменить новогодний корпоратив на премию

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Depositphotos

Многие работающие жители России признались, что с ужасом думают о новогоднем корпоративе – об этом заявили 46% участников соответствующего опроса. Еще 33% респондентов отметили, что с удовольствием заменили бы корпоратив на премию по итогам года, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Корпоратив из праздника в последнее время превратился в «обязаловку», по мнению 22% опрошенных. 37% россиян заявили, что для них участие в подобном празднике является «добровольно-принудительным». При этом по своей воле пойти на корпоратив готовы 77% респондентов.

О наличии спиртных напитков на праздновании Нового года с сотрудниками рассказали 62% опрошенных, однако 41% не употребляют алкоголь. 27% из них не желают пить при начальстве. Некоторые признались, что хотя бы раз в жизни жалели, так как не смогли «вовремя остановиться» (14%). Уволиться с предыдущей работы из-за спиртного на корпоративе пришлось 5% респондентов.

Всего в исследовании, проведенном в рамках проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия здоровья» для «АльфаСтрахования», приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Напомним, аналитики также выяснили, что 18% россиян будут работать во время новогодних выходных. В основном это рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи, медсестры, работники ЖКХ.

Ранее россияне рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год от своих коллег.

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