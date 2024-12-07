Следствие хочет арестовать подростка, напавшего на школьников с ножом на Кубани

Следователи задержали за хулиганство подростка, который с ножом напал на сверстников в школе под Краснодаром. Об этом сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале.

Согласно публикации, юношу уже допросили следователи.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечает ведомство.

Уточняется, что следователи также намерены дать оценку работе охраны учебного заведения.

Вечером 6 декабря в филиале школы №94 кубанского поселка Российский произошел конфликт между учащимися. В результате пострадали пять человек: двое школьников были госпитализированы с ножевыми ранениями, еще одного подростка доставили в больницу с переломом носа и сотрясением головного мозга, у остальных легкие травмы. Нападавшего задержали на месте происшествия.

Ученики школы рассказывают, что конфликт начался из-за музыкальной колонки. Один из мальчиков громко включил песню, а другого это разозлило. Как подросток пронес в учебное заведение холодное оружие, выясняют следователи. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Халатность».

Ранее подросток из Тулы несколько раз выстрелил в посетителя кафе.