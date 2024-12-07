Выросло число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми выросло до 19, трое из которых доставлены в больницы города. Об этом сообщили РИА Новости в краевом министерстве здравоохранения.

По информации ведомства, госпитализация потребовалась трем женщинам, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Сотрудники скорой помощи оказали медицинскую помощь еще 14 пострадавших, 11 из которых отправлены на амбулаторное лечение. Трое потерпевших от госпитализации отказались.

«Также два ребенка, направленных на госпитализацию, осмотрены врачами больницы и отправлены на амбулаторное лечение», — сказали в минздраве.

До этого сообщалось о семи пострадавших при столкновении двух трамваев в Перми. Как заявили в региональном следственном управлении Следственного комитета России, они столкнулись из-за того, что водитель одного транспортного средства уснул и врезался в другой трамвай, который ехал впереди. В настоящее время следователи проводят проверку.

Ранее в Петербурге автобус задавил своего водителя.