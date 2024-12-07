Семь человек пострадали при столкновении двух трамваев в Перми. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин.

На Уральской улице столкнулись трамваи №7 и №8.

«Пострадали семь человек, получив травмы легкой степени тяжести. На место прибыли специалисты МУП «Пермгорэлектротранс» для выяснения причин и оперативные службы», — рассказал он.

На данный момент всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого в Новосибирске трамвай разорвал два автомобиля, которые оказались на путях. Видео с аварией засняла камера видеорегистратора. Обстоятельства произошедшего выясняются, известно, что водитель не пострадал.

Незадолго до этого в Кемерово трамвай сошел с рельсов и перегородил проспект Ленина. ДТП произошло с трамваем №3 около торгового центра «Семерка». В результате инцидента транспортное средство перекрыло весь проспект.

Ранее в Магнитогорске пенсионерка попала под трамвай и лишилась ног.