В Петербурге водитель попал в реанимацию, оказавшись между двух автобусов

В Красногвардейском районе Петербурга водителя зажало между двух автобусов, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в автобусном парке на Екатерининском проспекте, в медицинское учреждение с тяжелыми травмами был доставлен 40-летний водитель. По предварительной информации, мужчина не поставил автобус на ручной тормоз, транспорт поехал, и шофер оказался зажат между двумя автобусами.

Пострадавший прооперирован, он находится в отделении реанимации, подробности о характере полученных им травм неизвестны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Шахтах Ростовской области водитель автобуса зажал пассажирку-инвалида дверями и протащил ее по дороге. Женщина получила травмы ног и сильный эмоциональный шок. Родственники пострадавшей сообщили, что водитель потом открыл двери и уехал. Пострадавшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Ранее в Костроме водитель автобуса зажал голову ребенка дверью.