В Магнитогорске пенсионерка попала под трамвай и лишилась ног

Жительница Магнитогорска пострадала, попав под трамвай. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на улице Карла Маркса. По данным источника, 71-летняя пенсионерка переходила дорогу на зеленый свет справа от трамвая.

Женщина, управлявшая средством передвижения, не заметила пешехода и поехала. При этом она не почувствовала наезда, поэтому продолжила следовать по маршруту.

Пенсионерку госпитализировали в медучреждение, ее поместили в реанимацию. Женщина осталась без ног и получила перелом черепа, пациентка уже перенесла операцию.

Известно, что 46-летняя водитель трамвая ранее не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД. В этой профессии она уже 24 года.

До этого в Екатеринбурге трамвай расплавил девушке ботинок. Пассажирка почувствовала тепло, но списала все на печки. Позже она заметила, что подошва расплавилась, но какого-либо запаха девушка не почувствовала.

Ранее читинец изнасиловал женщину и отрезал ей ноги.